Если вы оказались под завалами, избегайте движения, по возможности позовите на помощь. Накройтесь, чтобы предотвратить переохлаждение. Остановите кровотечение и попытайтесь успокоить детей, обняв их, держа за руки и дыша вместе.
Как звать на помощь и подавать сигналы, а также инструкция, как успокоиться и не шевелиться, - важные советы о помощи, в случае нахождения под завалами, были представлены специалистами UNICEF Ukraine и ГСЧС, передает УНН.
Детали
Что делать, если оказались под завалами. Ряд важных советов:
Важно:
Во время разбора завалов специалисты спасательной службы периодически объявляют "минуту тишины". Необходимо в это время как можно громче звать и подавать сигналы о помощи.
Кричите, свистите, при возможности светите фонариком, стучите по батареям или трубам
Еще один важный совет:
Чтобы не причинить вероятный взрыв не стоит пользоваться зажигалками или спичками.
Во избежание переохлаждения - при возможности укрыться; также разотрите конечности.
При подходящих условиях, если вас завалило небольшими предметами, тогда следует осторожно освободить пространство вокруг себя. При этом стараться не задеть то, на чем держится завал.
Осмотрите себя и окружающих:
Важно как можно раньше остановить кровь; можно наложить повязку из доступной ткани.
Если ребенок под завалами один, тогда (чтобы понять, в сознании ли он) позовите его;
Спросите, не больно ли ему и может ли он шевелиться;
Убедитесь, что ребенок не ранен.
Как помочь успокоиться:
Обнять;
взять за руку;
дышать вместе - глубокие и медленные вдохи и выдохи.
Постоянно поддерживайте связь:
рассказывайте истории,
вспоминайте радостные моменты;
заверьте, что помощь придет обязательно.
Способ успокоения:
Попросить ребенка задерживать во рту слюну; делать движения, как будто он ее жует и глотать. Это поможет успокоиться.
Напомним
УНН рассказывал, как действовать, если услышали сигнал воздушной тревоги: напоминаем основные правила