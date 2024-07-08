Как звать на помощь и подавать сигналы, а также инструкция, как успокоиться и не шевелиться, - важные советы о помощи, в случае нахождения под завалами, были представлены специалистами UNICEF Ukraine и ГСЧС, передает УНН.

Детали

Что делать, если оказались под завалами. Ряд важных советов:

Старайтесь не шевелиться, чтобы не усугубить ситуацию;

По возможности зовите на помощь (при наличии средства, звоните 101).



Важно:

Во время разбора завалов специалисты спасательной службы периодически объявляют "минуту тишины". Необходимо в это время как можно громче звать и подавать сигналы о помощи.

Кричите, свистите, при возможности светите фонариком, стучите по батареям или трубам - советуют специалисты.

Еще один важный совет:

Чтобы не причинить вероятный взрыв не стоит пользоваться зажигалками или спичками.

Во избежание переохлаждения - при возможности укрыться; также разотрите конечности.

При подходящих условиях, если вас завалило небольшими предметами, тогда следует осторожно освободить пространство вокруг себя. При этом стараться не задеть то, на чем держится завал.

Осмотрите себя и окружающих:

Важно как можно раньше остановить кровь; можно наложить повязку из доступной ткани.

Если ребенок под завалами один, тогда (чтобы понять, в сознании ли он) позовите его;

Спросите, не больно ли ему и может ли он шевелиться;

Убедитесь, что ребенок не ранен.

Как помочь успокоиться:

Обнять;

взять за руку;

дышать вместе - глубокие и медленные вдохи и выдохи.

Постоянно поддерживайте связь:

рассказывайте истории,

вспоминайте радостные моменты;

заверьте, что помощь придет обязательно.

Способ успокоения:

Попросить ребенка задерживать во рту слюну; делать движения, как будто он ее жует и глотать. Это поможет успокоиться. - советуют специалисты.

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