Как бороться с осенней грустью?

Листопад, оголяющий деревья, пасмурное небо, неприветливое солнце, дожди и ранние сумерки делают осень утомительной и грустной. Чтобы не впасть в депрессивное настроение, погрузитесь в хорошую книгу, от которой трудно оторваться. Найдите что-то ужасно интересное, чтобы сюжет затягивал и волновала каждая страница. Хорошие книги нас делают сильнее, с ними можно не только победить осеннюю меланхолию и грусть, но и преодолеть все коварные вызовы, которые приготовила жизнь.

Первая книга самой крутой серии

Радость, которая царила в украинском фан-доме после аннотации о выходе Небожителей, трудно описать. Роман М. Тонсев "Благословение Небожителей" - это первая часть знаменитой серии, которую читают на всех континентах. Кроме интересного сюжета, книга содержит несколько дополнительных смыслов. Автор пишет об искренности и лицемерии, о мечтах, от которых никогда не откажешься, и людях, которых никогда не забудешь. В тексте чувствуется влияние древнекитайской литературы и даосизма. Подчеркивается ум и харизматичность главных героев, их изысканные диалоги.

Главные герои произведения - чистый душой наследный принц Се Лянь и его загадочный друг, который является совсем не тем, за кого себя выдает. В романе прекрасно все: рельефно прописанные персонажи, уникальный сюжет, трехмерная структура локаций и тому подобное. Книга захватывает и не отпускает до последней страницы. Привкус восточной мифологии и оригинальные философские мысли делают произведение уникальным. Се Лянь ставит правильные вопросы: "Нет ничего плохого в том, чтобы спасти человека. Как могут небеса осуждать меня за правильный поступок?". Язык произведения пересыпан афоризмами, например, "У телеги всегда найдется путь, чтобы преодолеть гору, к которой она подкатилась". В тексте удачно сочетаются жизненная мудрость и легкий стиль, нет лишнего дидактизма.

Книга "Благословение Небесного Правителя" - это первое украинское лицензионное издание, переведенное с языка-оригинала. Фанатов интересует, почему название не "Благословение Небожителей", а "Благословение Небесного Правителя"? С оригинала название переводится "Благословение Небесных Чиновников", в единственном числе это пишется и звучит так же как и во множественном. Для лицензионной версии переводчица использовала не чиновник, а присущее украинскому языку слово. Издательство BookChef планирует издать перевод всех восьми книг. Первая книга имеет специальную маркировку на обложке, чтобы читатели не купили контрафактный продукт.

Когда придет тоска, ты узнаешь друга

Хорошая книга - это настоящий друг, она даст дельный совет, развеселит в сложной ситуации, заставит подумать перед сложным решением. Осеннюю релаксацию с интересным историческим романом, мистическим фэнтези или любовной историей обеспечит подборка новинок от BookChef.

Произведения о любви любят читать юные девушки и взрослые женщины. Одни читают и находят то, что переживают в настоящем времени, другие - с ностальгией о молодости. Поклонники романтических книг будут рады - выходит третья часть серии "Макстон-холл" М. Кастен с красноречивым названием "Спаси нас". Искренние переживания юного сердца, радости и печали первых чувств вызовут много эмоций и надежд.

Старая и вечная классика о трагической любви - "Ромео и Джульетта" В. Шекспира выходит в обновленной обложке.

Еще одно произведение, которое завершает серию антиутопии "Голодные игры", - третья книга С. Коллинз "Перепевница". Тяжелая и негативная вселенная антиутопических произведений сочетается с темой борьбы за свободу с угнетателями. Эта тематика всегда будет интересна читателям, особенно молодой аудитории, которая хочет узнать, во что превращаются авторитаризм и диктатура.

Успокоит и вызовет эмпатические чувства книга Л. Барроу "Позовите канареек домой". Американский автор написала замечательный роман о трех сестрах и важности родственных связей.

Тому, кто любит пощекотать нервы скандальными историями, идеально подойдет книга с откровениями К. Хефнер "Говори только хорошее. Как я выжила в Playboy и обрела себя". Откровенные мемуары жены руководителя и владельца журнала Playboy рассказывают о ее сложностях в жизни, об отношениях с человеком старше на 60 лет, о Playboy, который ломает людей. Автор пишет искренне, поэтому ей веришь. Вопреки скандалам и попыткам развестись, Кристал оставалась с мужем до его смерти.

После отдыха уместным будет погружение в качественный нонфикшн, который заставляет думать. Читателям понравится книга С. Магнесса "Делай то, что сложно. И достигнешь того, к чему стремишься". Автор - известный эксперт по продуктивности. Книга поможет преодолеть жизненные вызовы и стать успешными.