Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили кадыровцев, которые разместились в автошколе в Геническом районе временно оккупированной Херсонской области. Об этом движение сообщило в Telegram, передает УНН.

Наши агенты обнаружили, что в автошколе, которая открылась на улице Дружбы Народов села Новоалексеевка Генического района, разместились кадыровцы. Во время наблюдения зафиксировано 13 человек личного состава, а также замечено периодическое снабжение продуктов - говорится в сообщении движения.

Партизаны опубликовали координаты места: 46.22730,34.64331

"АТЕШ" рекомендует военнослужащим ВС рф и другим сторонникам путинского режима покидать территорию Украины, а всем неравнодушным присоединяться к движению.

Кроме того, партизаны отметили, что их целью являются исключительно российские военные объекты и военнослужащие.

"Кадыровцы" покупают у россиян украинских военнопленных, чтобы потом обменять их на своих бойцов - The Times