Качество воздуха на Прикарпатье после атаки рф на Тернопольскую область в пределах нормы - ОВА

Мониторинг воздуха в Ивано-Франковской области не выявил превышений вредных веществ после вражеской атаки на промышленный объект в Тернопольской области, сообщила во вторник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

На Прикарпатье все спокойно. Мониторинг качества воздуха показал, что состояние окружающей среды в пределах нормы - указала Онищук в Telegram.

Детали

Глава ОВА напомнила, что сегодня ночью враг атаковал промышленный объект на Тернопольщине, где хранились горюче-смазочные материалы. "Вредные вещества, которые возникли в процессе горения, попали в атмосферу и была вероятность загрязнения воздуха в соседних областях", - добавила она.

"Проверки качества воздуха показали, что пока превышений не обнаружено", - отметила Онищук.

"По результатам отбора проб атмосферного воздуха в областном центре, в селах Бышев и Нижнев, а также между селами Поточище и Семаковцы превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, в частности, углерода оксида, азота диоксида, ангидрида сернистого, формальдегидов, не зафиксировано", - сообщили, по словам Онищук, в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики болезней.

У Тернополі ліквідували пожежу на промисловому об'єкті після атаки рф - ОВА