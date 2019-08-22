Кабмин уволил председателя Госкино

В тексте документа указано: “Освободить Ильенко Филиппа Юрьевича от должности Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию”.

Стоит также напомнить, что уже бывший председатель Госкино Филипп Ильенко сделал памятную татуировку на руке в память о работе в ведомстве. Фото с изображением тату он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНН, при поддержке Госкино с 2014 по 2019 год было снято 173 фильмы, а общий бокс-офис украинских полнометражных фильмов составил 472 876 037 грн.