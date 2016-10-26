Кабмин снял ограничения на связанные с подготовкой к Евровидению-2017 расходы

"Проектом предусматривается, что Национальная телекомпания Украины при осуществлении расходов на подготовку и проведение "Евровидения" не будет применять ограничения, предусмотренные постановлением Кабмина №332", - отметил глава Госкомтелерадио Олег Наливайко, докладывая по проекту соответствующего постановления.

Кроме этого, по его словам, увеличены сроки предоплаты за товары и услуги, необходимые при подготовке конкурса.