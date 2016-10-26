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Кабмин снял ограничения на связанные с подготовкой к Евровидению-2017 расходы

Кабмин снял ограничения на связанные с подготовкой к Евровидению-2017 расходы

Киев • УНН

 • 7659 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров Украины снял ограничения на расходы в связи с подготовкой к проведению Евровидения-2017. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проектом предусматривается, что Национальная телекомпания Украины при осуществлении расходов на подготовку и проведение "Евровидения" не будет применять ограничения, предусмотренные постановлением Кабмина №332", - отметил глава Госкомтелерадио Олег Наливайко, докладывая по проекту соответствующего постановления.

Кроме этого, по его словам, увеличены сроки предоплаты за товары и услуги, необходимые при подготовке конкурса.

 

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