Кабмин снял ограничения на связанные с подготовкой к Евровидению-2017 расходы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров Украины снял ограничения на расходы в связи с подготовкой к проведению Евровидения-2017. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Проектом предусматривается, что Национальная телекомпания Украины при осуществлении расходов на подготовку и проведение "Евровидения" не будет применять ограничения, предусмотренные постановлением Кабмина №332", - отметил глава Госкомтелерадио Олег Наливайко, докладывая по проекту соответствующего постановления.
Кроме этого, по его словам, увеличены сроки предоплаты за товары и услуги, необходимые при подготовке конкурса.