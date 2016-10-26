Кабмін зняв обмеження на пов'язані з підготовкою до Євробачення-2017 витрати

“Проектом передбачається, що Національна телекомпанія України при здійснені видатків на підготовку та проведення „Євробачення“ не буде застосовувати обмеження, передбачені постановою Кабміну № 332”, — зазначив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, доповідаючи щодо проекту відповідної постанови.

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Крім цього, за його словами, збільшені терміни передоплати за товари та послуги, необхідні при підготовці конкурсу.