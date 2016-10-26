Кабмін зняв обмеження на пов'язані з підготовкою до Євробачення-2017 витрати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України зняв обмеження на витрати у зв’язку з підготовкою до проведення Євробачення-2017. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Проектом передбачається, що Національна телекомпанія України при здійснені видатків на підготовку та проведення „Євробачення“ не буде застосовувати обмеження, передбачені постановою Кабміну № 332”, — зазначив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, доповідаючи щодо проекту відповідної постанови.
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Крім цього, за його словами, збільшені терміни передоплати за товари та послуги, необхідні при підготовці конкурсу.