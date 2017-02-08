Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к внедрению совместного авиапространства с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым предусматривается утверждение плана мероприятий по подготовке к внедрению совместного авиационного пространства Украины с Евросоюзом. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Проектом распоряжения предусматривается утвердить план мероприятий по подготовке к внедрению совместного авиационного пространства Украины с ЕС и его государствами-членами и сроки его выполнения", - представил проект распоряжения министр инфраструктуры Владимир Емельян.
Он добавил, шо проект акта разработан с целью выполнения обязательств, взятых Украиной в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также парафировано соглашение о совместном авиационном пространстве.