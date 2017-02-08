Кабмін затвердив план заходів з підготовки до запровадження спільного авіапростору з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким передбачається затвердження плану заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з Євросоюзом. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Проектом розпорядження передбачається затвердити план заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з ЄС і його державами-членами і строки його виконання”, — представив проект розпорядження міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Він додав, шо проект акту розроблений з метою виконання зобов’язань, взятих Україною в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також парафованої угоди про спільний авіаційний простір.