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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кабмін затвердив план заходів з підготовки до запровадження спільного авіапростору з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким передбачається затвердження плану заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з Євросоюзом. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін затвердив план заходів з підготовки до запровадження спільного авіапростору з ЄС

“Проектом розпорядження передбачається затвердити план заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з ЄС і його державами-членами і строки його виконання”, — представив проект розпорядження міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він додав, шо проект акту розроблений з метою виконання зобов’язань, взятих Україною в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також парафованої угоди про спільний авіаційний простір.

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