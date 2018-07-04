Кабмин утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74355 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110163 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131226 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138243 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174362 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154817 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142175 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130577 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185388 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Кабмин утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда

Кабмин утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда

Киев  •  УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план по организации о создании Высшего антикоррупционного суда. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"В этом году будем работать над запуском Антикоррупционного суда", - сказал Премьер-министр Владимир Гройсман в начале заседания правительства.

Как сообщал УНН, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Верховная Рада проголосовала за законопроект о создании Антикоррупционного суда 21 июня.

Законопроектом предусмотрено, что Высший антикоррупционный суд должен быть создан в Киеве. Кабмину было поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его созданием и деятельностью.

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