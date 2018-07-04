Кабмин утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда

"В этом году будем работать над запуском Антикоррупционного суда", - сказал Премьер-министр Владимир Гройсман в начале заседания правительства.

Как сообщал УНН, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Верховная Рада проголосовала за законопроект о создании Антикоррупционного суда 21 июня.

Законопроектом предусмотрено, что Высший антикоррупционный суд должен быть создан в Киеве. Кабмину было поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его созданием и деятельностью.