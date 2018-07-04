Кабмін затвердив план щодо створення Вищого антикорупційного суду

"У цьому році будемо працювати над запуском Антикорупційного суду", - сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку засідання уряду.

Як повідомляв УНН, 26 червня Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Верховна Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду 21 червня.

Законопроектом передбачено, що Вищий антикорупційний суд має бути створений у Києві. Кабміну було доручено забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.