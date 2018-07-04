Кабмін затвердив план щодо створення Вищого антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план з організації щодо створення Вищого антикорупційного суду. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"У цьому році будемо працювати над запуском Антикорупційного суду", - сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку засідання уряду.
Як повідомляв УНН, 26 червня Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.
Верховна Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду 21 червня.
Законопроектом передбачено, що Вищий антикорупційний суд має бути створений у Києві. Кабміну було доручено забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.