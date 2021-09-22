Кабмин урегулировал дистанционную торговлю лекарствами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины урегулировал дистанционную торговлю лекарствами. Об этом УНН сообщает ссылкой на Минздрав.
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“В Министерстве здравоохранения уточнили правила касательно электронной розничной торговли лекарственными средствами и их доставки конечному потребителю. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 22 сентября”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что это постановление обеспечивает урегулирование вопроса по обеспечению населения лекарственными средствами и сопутствующими товарами с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами) и доставку лекарственных средств конечному потребителю.
“Электронная торговля лекарственными средствами уже устоявшаяся и урегулированная практика в странах ЕС и других развитых странах мира, а теперь будет доступна и в Украине. Минздрав принимает все меры, чтобы каждый пациент получал качественные, эффективные и безопасные лекарства”, — прокомментировал решение Кабмина первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Комарида добавил, что эти нормы обеспечат четкий и прозрачный механизм контроля за деятельностью соответствующих субъектов (аптек).
Дополнение
В прошлом году Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом по технико-юридическими правками законопроект № 3615-1 “О внесении изменений в статью 19 Закона Украины „О лекарственных средствах“ относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами”.
В октябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами.