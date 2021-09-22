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Кабмин урегулировал дистанционную торговлю лекарствами

Кабмин урегулировал дистанционную торговлю лекарствами

Киев  •  УНН

 • 16900 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины урегулировал дистанционную торговлю лекарствами. Об этом УНН сообщает ссылкой на Минздрав.

Цитата

“В Министерстве здравоохранения уточнили правила касательно электронной розничной торговли лекарственными средствами и их доставки конечному потребителю. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 22 сентября”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что это постановление обеспечивает урегулирование вопроса по обеспечению населения лекарственными средствами и сопутствующими товарами с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами) и доставку лекарственных средств конечному потребителю.

“Электронная торговля лекарственными средствами уже устоявшаяся и урегулированная практика в странах ЕС и других развитых странах мира, а теперь будет доступна и в Украине. Минздрав принимает все меры, чтобы каждый пациент получал качественные, эффективные и безопасные лекарства”, — прокомментировал решение Кабмина первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Комарида добавил, что эти нормы обеспечат четкий и прозрачный механизм контроля за деятельностью соответствующих субъектов (аптек).

Дополнение

В прошлом году Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом по технико-юридическими правками законопроект № 3615-1 “О внесении изменений в статью 19 Закона Украины „О лекарственных средствах“ относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами”.

В октябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами.

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