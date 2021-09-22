Кабмін врегулював дистанційну торгівлю ліками

Цитата

“У Міністерстві охорони здоров’я уточнили правила з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх доставки кінцевому споживачу. Відповідну постанову прийняли на засіданні Уряду 22 вересня”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ця постанова забезпечує врегулювання питання щодо забезпечення населення лікарськими засобами та супутніми товарами з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) та доставку лікарських засобів кінцевому споживачу.

“Електронна торгівля лікарськими засобами вже усталена та врегульована практика у країнах ЄС та інших розвинених країнах світу, а відтепер буде доступна і в Україні. МОЗ вживає всіх заходів, аби кожен пацієнт отримував якісні, ефективні та безпечні ліки”, — прокоментував рішення Кабміну перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Комаріда додав, що ці норми забезпечать чіткий та прозорий механізм контролю за діяльністю відповідних суб’єктів господарювання (аптек).

Доповнення

Минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками законопроект № 3615-1 “Про внесення змін до статті 19 Закону України „Про лікарські засоби“ щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами”.



В жовтні 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.