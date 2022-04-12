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Кабмин выделил более 200 млн гривен работодателям, которые взяли на работу переселенцев

Киев • УНН

 • 99301 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров Украины выделил 200 млн гривен для компенсации работодателям, устроившим на работу вынужденно перемещенных лиц из-за войны в Украине. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Кабмин выделил более 200 млн гривен работодателям, которые взяли на работу переселенцев

Детали

Отмечается, что Правительство выделило 200 млн гривен для предоставления компенсации работодателю затрат на оплату труда на новую программу "Предоставление компенсации работодателю затрат на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц вследствие проведения боевых действий во время военного положения в Украине".

Также выделено более 30 млн гривен Министерству по делам ветеранов для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей 3 человек, которые погибли во время участия в АТО в обороне Донецкой и Луганской областей.

Также средства выделены 44 лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанных операциях и мероприятиях.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о гарантировании 100% банковских вкладов на время войны.

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