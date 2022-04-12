Кабмін виділив понад 200 млн гривень роботодавцям, які взяли на роботу переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України виділив 200 млн гривень для компенсації роботодавцям, які влаштували на роботу вимушено переміщених осіб через війну в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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Наголошується, що Уряд виділив 200 млн гривень для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці на нову програму "Надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні".
Також виділено понад 30 млн гривень Міністерству у справах ветеранів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 3 осіб, які загинули під час участі в АТО в обороні Донецької та Луганської областей.
Також кошти виділено 44 особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах.
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про гарантування 100% банківських вкладів на час війни.