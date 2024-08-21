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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин выделил 470 млн грн на резервное теплоснабжение двух населенных пунктов: что известно

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 16:09  •  2594 просмотра

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Правительство Украины выделило более 470 млн грн на обеспечение резервного теплоснабжения Бурштына и Добротвора. Средства пойдут на закупку дополнительного энергетического оборудования после повреждения единственных производителей тепла в результате ракетных ударов.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании выделил более 470 млн грн на обеспечение резервного теплоснабжения двух населенных пунктов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

«На внеочередном заседании выделили более 470 млн грн на обеспечение резервного теплоснабжения двух населенных пунктов. Речь идет о Бурштыне на Ивано-Франковщине и Добротворе на Львовщине», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в результате масштабных ракетных ударов в этих городах были существенно повреждены единственные производители тепла для жилых домов и учреждений социальной сферы.

«Чтобы обеспечить надлежащее прохождение отопительного сезона выделяем средства из резервного фонда, за которые местные власти смогут закупить и установить дополнительное энергетическое оборудование. Готовимся к зиме вместе!» - резюмировал он.

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