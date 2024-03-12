Кабмин установил размер выплат детям погибших защитников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  96074 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  101122 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  125938 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122891 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114372 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114354 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105318 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189071 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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8 марта 2024, 15:00  •  261251 просмотра
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8 марта 2024, 11:48  •  260625 просмотра

Кабмин установил размер выплат детям погибших защитников

Кабинет Министров установил денежную помощь в размере от 6 100 до 7 800 гривен для детей, которым предоставлен статус члена семьи погибшего защитника Украины.

Общество •   •  13083 просмотра
Кабмин установил размер выплат детям погибших защитников

Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов

Чешская Республика добилась возможности закупить дополнительные 200 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

Война •   •  14897 просмотра
Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов

Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар

Вражеский обстрел вызвал взрыв и пожар в многоэтажке в Кривом Роге, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  16052 просмотра
Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар

Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму

Российские военные обстреляли громады Никополя и Синельниковки Днепропетровской области, попав в здание сельскохозяйственной компании в Синельниковке, но обошлось без жертв.

Война •   •  16385 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму

Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов с дальностью действия 100 миль.

Война •   •  17783 просмотра
Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Ожидается, что предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину завершится подписанием новых соглашений, направленных на укрепление сотрудничества и безопасности между двумя странами, на основе двустороннего соглашения о безопасности, подписанного в Париже в феврале.

политика •   •  17804 просмотра
В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины

Две женщины в возрасте 63 и 77 лет были ранены во время артиллерийского обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожье и отправлены в больницу.

Война •   •  17966 просмотра
Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины

В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы

Воздушные силы Украины предупреждают об управляемой авиационной ракете, которая, вероятно, направляется в Кривой Рог.

Война •   •  17109 просмотра
В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы

ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, сохранив ограничения в отношении более 2100 физических и юридических лиц, поддерживающих военную агрессию России в Украине.

Война •   •  20107 просмотра
ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

12 марта 2024 года сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломаты эвакуировали из сектора Газа еще 47 граждан Украины. Общее количество эвакуированных украинцев из сектора Газа за три этапа миссии составило 363 человека.

Общество •   •  17590 просмотра
Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка