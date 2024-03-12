Кабмин установил размер выплат детям погибших защитников

Кабинет министров установил адресную помощь детям, которым предоставили статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины. Размер выплат составляет от 6100 гривен, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Установлена адресная помощь к государственной социальной помощи детям, которым предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, кормилец которых не входил в состав добровольческих формирований территориальных общин и погиб (пропал без вести), умер вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины - говорится в сообщении.

Так, детям от 1 до 15 лет в зависимости от возраста устанавливают следующие выплаты: не менее 7800 гривен - на одного ребенка, не менее 6100 гривен - каждому ребенку, если в семье двое или больше детей.

Напомним

В TikTok распространилась фейковая новость о несуществующем украинском законе, который предусматривает единовременную выплату 14 000 гривен украинцам, которые не выехали из страны во время войны.