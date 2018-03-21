Кабмин сегодня определит численность срочников для весеннего призыва

Также правительство планирует утвердить объем средств для проведения весеннего призыва.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году.

Осенью призвали на срочную военную службу 12 тыс. 460 человек. В частности, в Вооруженные силы Украины - 8360 человек, в Национальную гвардию - 3500.