Кабмин сегодня определит численность срочников для весеннего призыва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров Украины планирует сегодня утвердить проект распоряжения о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Также правительство планирует утвердить объем средств для проведения весеннего призыва.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году.
Осенью призвали на срочную военную службу 12 тыс. 460 человек. В частности, в Вооруженные силы Украины - 8360 человек, в Национальную гвардию - 3500.