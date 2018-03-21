Кабмін сьогодні визначить чисельність строковиків для весняного призову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів України планує сьогодні затвердити проект розпорядження про чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.
Також уряд планує затвердити обсяг коштів для проведення весняного призову.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році.
Восени призвали на строкову військову службу 12 тис. 460 осіб. Зокрема, у Збройні сили України - 8360 осіб, в Національну гвардію - 3500.