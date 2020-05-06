Кабмин сегодня планирует выделить компенсации для пострадавших от пожара в Житомирской области

Так, чиновники планируют рассмотреть проект распоряжения о выделении из резервного фонда Государственного бюджета средств для приобретения жилья жителям, которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 16 апреля 2020 года на территории Овручского района Житомирской области, а также о выделении из резервного фонда Государственного бюджета средств для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Также планируется рассмотреть проект указа Президента о назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренеров.

Кроме того, на заседании правительства планируют рассмотреть проект распоряжений мероприятия по празднованию в 2020 году Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, о перераспределении образовательной субвенции местным бюджетам, об одобрении проекта письма правительства Украины к Европейскому инвестиционному банку по проекту "Инновационный кампус для Украины".

Также правительство планирует рассмотреть кадровые вопросы.

Напомним, по информации правоохранителей сегодня в центральной части города Киева, в частности, под стенами правительства, будет запланирована массовая акция. Полицейские заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.