Кабмін сьогодні планує виділити компенсації для постраждалих через пожежі на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку запитань, зокрема, проекти розпоряджень про виділення з резервного фонду Держбюджету коштів на придбання житла для людей, будинки яких зруйновані внаслідок пожеж в Овруцькому районі Житомирської області, а також про виділення коштів на ліквідацію наслідків цих пожеж. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.
Так, урядовці планують розглянути проект розпорядження про виділення з резервного фонду Державного бюджету коштів для придбання житла мешканцям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 року на території Овруцького району Житомирської області, а також про виділення з резервного фонду Державного бюджету коштів для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежами на території Житомирської області.
Також планують розглянути проект указу Президента про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.
Окрім того, на засіданні уряду планують розглянути проект розпоряджень заходи з відзначення у 2020 році Дня памʼяті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років, про перерозподіл освітньої субвенції місцевим бюджетам, про схвалення проекту листа уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо проекту "Інноваційний кампус для України".
Також уряд планує розглянути кадрові питання.
Нагадаємо, за інформацією правоохоронців сьогодні у центральній частині міста Києва, зокрема, під стінами уряду, буде запланована масова акція. Поліцейські заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку.