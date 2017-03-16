Кабмин одобрил законопроект о гарантиях предоставления медуслуг
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о государственных финансовых гарантиях относительно предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами. Такое решение члены правительства приняли на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, законопроект предусматривает доступ украинцев к качественным лекарствам, качественной медицине, а также снижение коррупции.
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Премьер-министр Владимир Гройсман предложил членам правительства одобрили законопроект и направить его в Национальный совет реформ для обсуждения.