Кабмин одобрил законопроект о гарантиях предоставления медуслуг

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, законопроект предусматривает доступ украинцев к качественным лекарствам, качественной медицине, а также снижение коррупции.

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Премьер-министр Владимир Гройсман предложил членам правительства одобрили законопроект и направить его в Национальный совет реформ для обсуждения.