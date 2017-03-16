Кабмін схвалив законопроект про гарантії надання медпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг та забезпечення лікарськими засобами. Таке рішення члени уряду ухвалили на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, законопроект передбачає доступ українців до якісних ліків, якісної медицини, а також зниження корупції.
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував членам уряду схвалили законопроект і направити його до Національної ради реформ для обговорення.