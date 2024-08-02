Киев • УНН
Правительство разрешило Украинскому молодежному фонду предоставлять бюджетные гранты за счет средств международной технической помощи. Фонд добавлен в перечень предоставителей бюджетных грантов, утвержденный постановлением КМУ.
Кабинет Министров разрешил Украинскому молодежному фонду предоставлять бюджетные гранты исключительно за счет средств проектов международной технической помощи.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Дополнен перечень предоставителей бюджетных грантов, утвержденный постановлением КМУ от 18.08.2021 №867, позицией «Украинский молодежный фонд» с примечанием о предоставлении бюджетных грантов исключительно за счет средств проектов международной технической помощи
Напомним,
Кабинет министров Украины принял постановление о возможности нынешним абитуриентам, претендующим на обучение на контракте, получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Его можно получить через «Дію».