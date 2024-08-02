Кабинет Министров разрешил Украинскому молодежному фонду предоставлять бюджетные гранты исключительно за счет средств проектов международной технической помощи.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Дополнен перечень предоставителей бюджетных грантов, утвержденный постановлением КМУ от 18.08.2021 №867, позицией «Украинский молодежный фонд» с примечанием о предоставлении бюджетных грантов исключительно за счет средств проектов международной технической помощи - сообщил Мельничук.

Напомним,

Кабинет министров Украины принял постановление о возможности нынешним абитуриентам, претендующим на обучение на контракте, получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Его можно получить через «Дію».