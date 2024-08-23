Кабмин провел кадровые изменения: назначил замминистра и уволил заместителя главы налоговой
Киев • УНН
Павел Бортников назначен заместителем министра по делам ветеранов по вопросам цифровизации. Михаил Титарчук уволен с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.
Кабинет министров сегодня назначил Павла Бортникова заместителем министра по делам ветеранов по вопросам цифровизации, а Михаила Титарчука уволил с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабинетом министров Украины:
- назначен Павел Бортников заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- уволен Михаил Титарчук с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.
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