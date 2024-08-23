Кабмін провів кадрові зміни: призначив заступника міністра та звільнив заступника голови податкової

Кабінет міністрів сьогодні призначив Павла Бортнікова заступником міністра у справах ветеранів з питань цифровізації, а Михайла Тітарчука звільнив з посади заступника голови Державної податкової служби України, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

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Зі слів Мельничука, Кабінетом міністрів України:

призначено Павла Бортнікова заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

звільнено Михайла Тітарчука з посади заступника голови Державної податкової служби України.

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