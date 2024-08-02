Киев • УНН
Правительство согласовало предложение МОН по реорганизации Государственного университета инфраструктуры и технологий путем присоединения к Национальному транспортному университету.
Кабинет министров присоединил Государственный университет инфраструктуры и технологий к Национальному транспортному университету. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Согласовано предложение Министерства образования и науки по реорганизации Государственного университета инфраструктуры и технологий путем присоединения его к Национальному транспортному университету
Напомним,
По итогам второго тура на выборах ректора Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского победителем стал 44-летний проректор по учебной работе Анатолий Мельниченко.