Кабинет министров присоединил Государственный университет инфраструктуры и технологий к Национальному транспортному университету. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Согласовано предложение Министерства образования и науки по реорганизации Государственного университета инфраструктуры и технологий путем присоединения его к Национальному транспортному университету - сообщил Мельничук.

Напомним,

По итогам второго тура на выборах ректора Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского победителем стал 44-летний проректор по учебной работе Анатолий Мельниченко.