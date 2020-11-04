Кабмин согласовал расширение границ природного парка "Верховинский"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал проект указа Президента Украины Владимира Зеленского "Об изменении границ территории Национального природного парка "Верховинский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Кабинет министров Украины согласовал проект указа Президента Украины "Об изменении границ территории Национального природного парка "Верховинский". Таким образом, границы НПП "Верховинский" будут расширены на 1695,5 га земель государственной собственности на территории Верховинского района Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отметил, что это еще один шаг к выполнению международных обязательств Украины относительно расширения природоохранных территорий и плана действий правительства в этом направлении.
"Мы постепенно выполняем первоочередные меры по развитию системы территорий и объектов природно-заповедного фонда. Расширение границ парка будет способствовать сохранению, воспроизводству, эффективному использованию типовых и уникальных природных комплексов украинских Карпат, окажет положительное влияние на развитие региона", - сказал Роман Абрамовский.
Сообщается, что эти земли будут изъяты у Государственного предприятия "Верховинское лесное хозяйство" и предоставлены в постоянное пользование парку в течение 2021-2023 годов.
Напомним, правительство одобрило создание природного парка "Королевские Бескиды".