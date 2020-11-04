Кабмін погодив розширення меж природного парку “Верховинський”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів України погодив проект указу Президента України Володимира Зеленського “Про зміну меж території Національного природного парку “Верховинський”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Кабінет міністрів України погодив проект указу Президента України “Про зміну меж території Національного природного парку “Верховинський”. Таким чином, межі НПП “Верховинський” будуть розширені на 1695,5 га земель державної власності на території Верховинського району Івано-Франківської області”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський зазначив, що це ще один крок до виконання міжнародних зобов’язань України щодо розширення природоохоронних територій та плану дій Уряду в цьому напрямку.
“Ми поступово виконуємо першочергові заходи для розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Розширення меж парку сприятиме збереженню, відтворенню, ефективному використанню типових та унікальних природних комплексів українських Карпат, що матиме позитивний вплив на розвиток регіону”, - сказав Роман Абрамовський.
Повідомляється, що ці землі будуть вилучені у Державного підприємства “Верховинське лісове господарство” та надані у постійне користування парку протягом 2021-2023 років.
Нагадаємо, уряд схвалив створення природного парку "Королівські Бескиди".