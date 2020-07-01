Кабмин поддержал создание первой очереди единой государственной э-системы в сфере строительства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров принял постановление по реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди единой государственной электронной системы в сфере строительства. Соответствующее решение правительства поддержали единогласно во время заседания, передает корреспондент УНН.
"Ключевым элементом реформы является введение единой государственной электронной системы в сфере строительства, которая имеет целью максимальную автоматизацию всех процессов отрасли... Иметь значительный антикоррупционное влияние, поскольку устранит человеческий фактор", - сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, по его мнению, главная идея системы заключается в том, чтобы все сведения или документы по каждому объекту, который потребуется в процессе строительства, должен создаваться в самой системе. Это позволит систематизировать данные и сделает процесс полностью прозрачным.
Федоров представил четыре компонента системы: новый реестр, кабинет пользователя, публичный портал и е-услуги на портале "Дія".
Поэтому запуск первой очереди системы предусматривает следующее:
▪️ с 6 июля должен состояться запуск Реестр строительной деятельности для всех ОМС и ГАСИ;
▪️ 1 августа должен состояться запуск электронных услуг СС1 на портале "Дія";
▪️ 1 октября - разрешения и сертификаты для объектов класса СС2 и СС3 можно будет оформить онлайн;
▪️1 декабря - электронная процедура прохождения экспертизы. Формирования градостроительных условий, строительных паспортов, технических паспортов средствами системы. Заключение договоров на оказание услуг.
Министр сообщил, что с 18 мая система проходит тестирование на базе Львовского и Николаевского городских советов.
Ранее в УНН сообщалось, что Кабинет Министров Украины на заседании правительства рассмотрит постановление по реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди единой государственной электронной системы в сфере строительства.