Кабмін підтримав створення першої черги єдиної державної е-системи у сфері будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив постанову з реалізації експериментального проекту щодо запровадження першої черги єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Відповідне рішення урядовці підтримали одностайно під час засідання, передає кореспондент УНН.
"Ключовим елементом реформи є запровадження єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що має на меті максимальну автоматизацію всіх процесів галузі… Матиме значний антикорупційний вплив, адже усуне людський фактор", - повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, на його думку, головна ідея системи полягає в тому, щоб всі відомості чи документи щодо кожного об’єкту, що буде потрібен у процесі будівництва, повинні створюватись у самій системі. Це дозволить систематизувати дані та зробить процес повністю прозорим.
Федоров представив чотири компоненти системи: новий реєстр, кабінет користувача, публічний портал та е-послуги на порталі "Дія".
Тож запуск першої черги системи передбачає наступне:
▪️ з 6 липня має відбутися запуск Реєстру будівельної діяльності для всіх ОМС та ДАБІ;
▪️ 1 серпня має відбутися запуск електронних послуг СС1 на порталі "Дія";
▪️ 1 жовтня – дозволи та сертифікати для об’єктів класу СС2 та СС3 можна буде оформити онлайн;
▪️1 грудня – електронна процедура проходження експертизи. Формування містобудівних умов, будівельних паспортів, технічних паспортів засобами системи. Укладення договорів на надання послуг.
Міністр повідомив, що з 18 травня система проходить тестування на базі Львівської та Миколаївської міських рад.
Раніше в УНН повідомлялося, що Кабінет Міністрів України на засіданні уряду розгляне постанову з реалізації експериментального проекту щодо запровадження першої черги єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.