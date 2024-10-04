Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в подчинение Минобороны: инициирован аудит компании

Сегодня, 4 октября, Кабинет Министров Украины принял решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия Государственной компании «Укрспецэкспорт» - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» - в сферу управления Министерства обороны Украины, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, в связи с выявленными проблемами с дебиторской задолженностью и другими финансово-хозяйственными нарушениями, Министерство обороны инициировало проведение аудита деятельности «Спецтехноэкспорта».

«Это решение было принято после того, как аудиторская группа столкнулась с существенными препятствиями при проведении внутреннего аудита, включая ограниченный доступ к документам и системе учета.

Среди основных проблем - непредоставление доступа к оригиналам документов, задержки с предоставлением информации и неполные ответы на запросы, что затрудняет проведение полного аудита», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это первая попытка проверки деятельности «Спецтехноэкспорта» со стороны Минобороны за последние два года, с момента перехода предприятия в 2022 году от «Укроборонпрома» в сферу Главного управления разведки Минобороны.

Сейчас аудит продолжается, и окончательную оценку деятельности компании можно будет предоставить после его завершения.

В рамках дальнейших реформ Министерства обороны планируется ликвидация компаний-специмпортеров с переносом их функций в Агентство оборонных закупок, чтобы избежать дублирования функций и повысить эффективность оборонных процессов, резюмировали в ведомстве.