Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в подчинение Минобороны: инициирован аудит компании
Киев • УНН
Правительство Украины передало "Спецтехноэкспорт" в сферу управления Минобороны из-за выявленных финансовых нарушений. Минобороны инициировало аудит деятельности предприятия, который сейчас продолжается.
Сегодня, 4 октября, Кабинет Министров Украины принял решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия Государственной компании «Укрспецэкспорт» - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» - в сферу управления Министерства обороны Украины, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
По данным ведомства, в связи с выявленными проблемами с дебиторской задолженностью и другими финансово-хозяйственными нарушениями, Министерство обороны инициировало проведение аудита деятельности «Спецтехноэкспорта».
«Это решение было принято после того, как аудиторская группа столкнулась с существенными препятствиями при проведении внутреннего аудита, включая ограниченный доступ к документам и системе учета.
Среди основных проблем - непредоставление доступа к оригиналам документов, задержки с предоставлением информации и неполные ответы на запросы, что затрудняет проведение полного аудита», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что это первая попытка проверки деятельности «Спецтехноэкспорта» со стороны Минобороны за последние два года, с момента перехода предприятия в 2022 году от «Укроборонпрома» в сферу Главного управления разведки Минобороны.
Сейчас аудит продолжается, и окончательную оценку деятельности компании можно будет предоставить после его завершения.
В рамках дальнейших реформ Министерства обороны планируется ликвидация компаний-специмпортеров с переносом их функций в Агентство оборонных закупок, чтобы избежать дублирования функций и повысить эффективность оборонных процессов, резюмировали в ведомстве.