Кабмин перебросил 15 млн грн на медучреждения ГУД, в том числе и "Феофании"
Киев • УНН
Кабинет министров Украины перераспределил 15,7 млн грн расходов из бюджета для ГУД
Кабинет министров перенаправил медицинским учреждениям, которые подчиняются Государственному управлению делами, среди которых и "Феофания", 15,7 млн гривен для оказания качественной медицинской помощи на должном уровне, в частности, военнослужащим. Об этом по итогам заседания Кабмина во вторник сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Кабмин, в рамках перераспределения расходов госбюджета на ГУД на 2023 год, на 15,7 млн грн уменьшил расходы на национальные парки и заповедники.
Указанные средства перераспределят медицинским учреждениям в подчинении ГУД, в частности, больнице "Феофания", для "обеспечения бесперебойной работы учреждений" для "оказания качественной медицинской помощи на должном уровне, в частности, военнослужащим ВСУ и других военных формирований, членам их семей, временно перемещенным лицам и прикрепленным лицам".
Нардеп Алексей Гончаренко указал в Telegram, что увеличены расходы потребления (на 4,1 млн грн) и развития (на 11,6 млн грн) медицинским учреждениям, и в частности 3,8 млн грн будет направлено на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.
Справочно
ГУД подчиняются четыре медицинских учреждения: клиническая больница "Феофания", поликлиника №2, Научно-практический центр профилактической и клинической медицины и Центр превентивной медицины.
Напомним
В марте Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил срок действия пилотного проекта по приобщению клинической больницы "Феофания" к оказанию медицинской помощи по Программе медицинских гарантий.
Кабмин перебросил 15 млн грн на медучреждения ГУД, в том числе и "Феофании"
Кабинет министров Украины перераспределил 15,7 млн грн расходов из бюджета для ГУД.
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