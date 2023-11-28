Кабмин перебросил 15 млн грн на медучреждения ГУД, в том числе и "Феофании"

Кабинет министров перенаправил медицинским учреждениям, которые подчиняются Государственному управлению делами, среди которых и "Феофания", 15,7 млн гривен для оказания качественной медицинской помощи на должном уровне, в частности, военнослужащим. Об этом по итогам заседания Кабмина во вторник сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Кабмин, в рамках перераспределения расходов госбюджета на ГУД на 2023 год, на 15,7 млн грн уменьшил расходы на национальные парки и заповедники.

Указанные средства перераспределят медицинским учреждениям в подчинении ГУД, в частности, больнице "Феофания", для "обеспечения бесперебойной работы учреждений" для "оказания качественной медицинской помощи на должном уровне, в частности, военнослужащим ВСУ и других военных формирований, членам их семей, временно перемещенным лицам и прикрепленным лицам".

Нардеп Алексей Гончаренко указал в Telegram, что увеличены расходы потребления (на 4,1 млн грн) и развития (на 11,6 млн грн) медицинским учреждениям, и в частности 3,8 млн грн будет направлено на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Справочно

ГУД подчиняются четыре медицинских учреждения: клиническая больница "Феофания", поликлиника №2, Научно-практический центр профилактической и клинической медицины и Центр превентивной медицины.

Напомним

В марте Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил срок действия пилотного проекта по приобщению клинической больницы "Феофания" к оказанию медицинской помощи по Программе медицинских гарантий.