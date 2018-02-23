Кабмин не утвердил проведение лотерей в госбанках
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Утверждена правительством Стратегия реформирования банковского сектора не предусматривает проведения лотерей в государственных банках, сообщает УНН со ссылкой на документ.
Стратегия предусматривает сценарий развития на следующие пять лет для таких государственных банков, как “ПриватБанк”, “Ощадбанк”, “Укрэксимбанк” и “Укргазбанк”.
Ожидается, что к 2022 году прибыль с налогообложения составит 38 млрд грн, а рентабельность капитала — 18%.
“В целом реструктуризация банков государственного сектора сгенерирует 160 млрд грн дохода для государства в виде дивидендов, налогов и поступлений от продажи акций (без учета поступления от реструктуризации проблемных кредитов)”, — говорится в Стратегии.
В то же время документом не предусмотрено проведение лотерей в госбанках, как ранее анонсировало Министерство финансов Украины. Также говорится, что банки будут покупать лицензии и перечислять деньги за них в бюджет, как это заложил Минфин в бюджет на 2018 год.
Методом исключения единственным претендентом на лицензию остается частная компания “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), что, по данным АМКУ, является недопустимым с точки зрения предотвращения монополизации рынка. Поэтому в ведомстве требуют от Минфина изменить проект лицензионных условий и предоставить доступ к лицензиям другим участникам рынка.