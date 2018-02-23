Кабмін не затвердив проведення лотерей у держбанках
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Затверджена урядом Стратегія реформування банківського сектору не передбачає проведення лотерей в державних банках, повідомляє УНН з посиланням на документ.
Стратегія передбачає сценарій розвитку на наступні п’ять років для таких державних банків, як “ПриватБанк”, “Ощадбанк”, “Укрексімбанк” та “Укргазбанк”.
Очікується, що до 2022 року прибуток до оподаткування становитиме 38 млрд грн, а рентабільність капіталу - 18%.
“У цілому реструктуризація банків державного сектору згенерує до 160 млрд грн доходу для держави у вигляді дивідендів, податків та надходжень від продажу акцій (не враховуючи надходження від реструктуризації проблемних кредитів)”, - зазначено у Стратегії.
Водночас документом не передбачено проведення лотерей в держбанках, як раніше анонсувало Міністерство фінансів України. Також не йдеться про те, що банки купуватимуть ліцензії і перераховуватимуть гроші за них в бюджет, як це заклав Мінфін в бюджет на 2018 рік.
Методом виключення єдиним претендентом на ліцензію залишається приватна компанія “УНЛ“ (Українська національна лотерея), що, за даними АМКУ, є неприпустим з точки зору запобігання монополізації ринку. Тож у відомстві вимагають від Мінфіну змінити проект ліцензійних умов та надати доступ до ліцензій іншим учасникам ринку.