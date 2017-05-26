Кабмин намерен перезапустить рынок лотерей - СМИ

Для общественного обсуждения нормативного документа такого уровня, как лицензионные условия требуется от 1 до 3-х месяцев. В случае с лицусловиями для лотерейных операторов, регулятору потребовалось всего 20 дней.

Новые лицензионные условия, разработанные Минфином, предусматривают, что плата с операторов лотерей за получение лицензии будет взиматься в два захода — фиксированная часть в размере 100 тыс. месячных прожиточных минимумов для трудоспособного лица (сейчас этот минимум составляет 1700 грн) и так называемая “нефиксированная” часть оплаты, которая состоит из суммы ежегодных плат за каждый пункт распространения лотерей, которые есть у оператора.

По мнению юриста и эксперта лотерейного рынка Зоряны Топорецкой, пункты о плате за выдачу лицензий выписаны с нарушением действующего законодательства.

“Нынешний проект предусматривает плату за выдачу лицензии и фактически плату за пользование ею — если говорить о ежегодной оплате за каждый пункт распространения. Хотя в действующем законодательстве есть лишь норма о плате за выдачу лицензии. То есть никакой оплаты за пользование быть не может, это незаконно”, — отметила З.Топорецкая.

Кроме того, как отмечает “Зеркало недели”, за время ожидания этого документа бюджет потерял миллиарды гривен, а сам проект является весьма странным.

“Теперь (чиновники — ред.) готовы диктовать свои условия, и закон „О государственной лотереи“, оказывается, им уже не помеха. Они даже готовы минимизировать „недостатки и пробелы Закона“ постановлением КМУ (который утверждает лицензионные условия (ЛУ), имеющий более низкую юридическую силу”, — говорится в материале ЗН.

По мнению народного депутата Украины Павла Кишкаря, предложенные Минфином условия лицензирования лотерейного рынка приведут к дальнейшему росту игромании в Украине. Соответствующее заявление сделал народный депутат от БПП Павел Кишкарь в эфире Еспресо.TV.

“Люди, которые разбираются в игорном бизнесе, настаивают на том, чтобы государство ввело систему контроля и мониторинга. Но Кабмин сделал все наоборот. Без этого, кого бы не пригласили из инвесторов заходить, ничего работать не будет. Полный хаос, который вы видите сегодня, который провоцирует рост преступности, делает большой вклад в нашей психиатрии”, — рассказал он.

Нардеп призвал к министру А.Данилюку и премьер-министру В.Гройсману разобраться в ситуации.

“Это позволит вам действительно стать эффективными менеджерами этой реформы, сохранить жизни тысяч людей и увеличить поступления в бюджет”, — подытожил П.Кишкарь.

Напомним, на украинском лотерейном рынке представлено 3 компании: “УНЛ” (“Украинская национальная лотерея”), “Патриот” и “МСЛ” (“Молодьспортлото). С сентября 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” находятся под действием экономических ограничений (санкций). Основанием для внедрения санкций против “М.С.Л.” стало письмо руководителя компании о возможности привлечения средств в “Альфа-банка” для финансирования Евро-2012, который был расценен властью как связь с Россией. Больше года “М.С.Л.” безуспешно оспаривает решение о применении санкций в судах. Несмотря на отказ СБУ от претензий к “М.С.Л.”, суд затягивает рассмотрение дела. Таким образом, на рынке остался фактически один оператор “УНЛ”, которого связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым. Несмотря на обвинения в поддержке террористов, против “УНЛ” санкций не было введено.