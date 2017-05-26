Кабмін планує перезапустити ринок лотерей - ЗМІ

Для громадського обговорення нормативного документа такого рівня, як ліцензійні умови потрібно від 1 до 3-х місяців. У випадку з ліцумовами для лотерейних операторів, регулятору знадобилось лише 20 днів.

Нові ліцензійні умови, розроблені Мінфіном, передбачають, що плата з операторів лотерей за отримання ліцензії буде стягуватися в два заходи - фіксована частина в розмірі 100 тис. місячних прожиткових мінімумів для працездатної особи (зараз цей мінімум становить 1700 грн) і так звана "нефіксована" частина оплати, яка складається з суми щорічних плат за кожен пункт розповсюдження лотерей, які є в оператора.

На думку юриста і експерта лотерейного ринку Зоряни Топорецької, пункти про плату за видачу ліцензій виписані з порушенням чинного законодавства.

"Нинішній проект передбачає плату за видачу ліцензії та фактичну плату за користування нею - якщо говорити про щорічну оплату за кожен пункт поширення. Хоча в чинному законодавстві є лише норма про плату за видачу ліцензії. Тобто ніякої оплати за користування бути не може, це незаконно", - зазначила З.Топорецька.

Крім того, як зазначає "Дзеркало тижня", за час очікування цього документа бюджет втратив мільярди гривень, а сам проект є досить дивним.

"Тепер (чиновники - ред.) готові диктувати свої умови, і закон "Про державну лотерею", виявляється, їм вже не перешкода. Вони навіть готові мінімізувати "недоліки і прогалини Закону" постановою КМУ (яка затверджує ліцензійні умови (ЛУ), що має більш низьку юридичну силу", - йдеться в матеріалі ДТ.

На думку народного депутата України Павла Кішкаря, запропоновані Мінфіном умови ліцензування лотерейного ринку призведуть до подальшого зростання ігроманії в Україні. Відповідну заяву зробив народний депутат від БПП Павло Кишкар в ефірі Еспресо.TV.

"Люди, які розбираються в гральному бізнесі, наполягають на тому, щоб держава ввела систему контролю і моніторингу. Але Кабмін зробив все навпаки. Без цього, кого б не запросили з інвесторів заходити, нічого працювати не буде. Повний хаос, який ви бачите сьогодні, який провокує зростання злочинності, робить великий внесок для нашої психіатрії", - розповів він.

Нардеп закликав міністра О.Данилюка і Прем'єр-міністра В.Гройсмана розібратися в ситуації.

"Це дозволить вам дійсно стати ефективними менеджерами цієї реформи, зберегти життя тисяч людей і збільшити надходження до бюджету", - підсумував П.Кишкар.

Нагадаємо, на українському лотерейному ринку представлено 3 компанії: "УНЛ" ("Українська національна лотерея"), "Патріот" і "МСЛ" ("Молодьспортлото"). З вересня 2015 року "М.С.Л." і "Патріот" перебувають під дією економічних обмежень (санкцій). Підставою для застосування санкцій проти "М.С.Л." став лист керівника компанії про можливість залучення коштів в "Альфа-банку" для фінансування Євро-2012, який був розцінений владою як зв'язок з Росією. Більше року "М.С.Л." безуспішно оскаржує рішення про застосування санкцій в судах. Незважаючи на відмову СБУ від претензій до "М.С.Л.", суд затягує розгляд справи. Таким чином, на ринку залишився фактично один оператор "УНЛ", якого пов'язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим. Незважаючи на звинувачення в підтримці терористів, проти "УНЛ" санкцій не було введено.