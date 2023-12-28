Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов

Правительство изменило срок действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Для транспортировки топливных и взрывоопасных веществ, организации должны иметь соответствующие разрешительные документы. В частности, получение свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов. Эти документы выдаются в сервисных центрах МВД. Срок их действия на сегодня составляет 1 год, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что только в течение 2023 года сервисные центры МВД выдали и продлили срок более 40 тысяч 800 свидетельств на перевозку опасных грузов.

Ранее, если срок действия свидетельства на перевозку опасных грузов заканчивался во время действия военного положения, он автоматически продлевался. Этим документом можно было пользоваться на территории Украины во время действия военного состояния и в течение 90 дней после его отмены. Введение таких нормативных изменений было необходимо для налаживания перевозок грузов для критической инфраструктуры и поддержки военнослужащих.

Кабинет Министров Украины принял постановление №828 от 8 августа 2023 года, а также также Приказом Министерства внутренних дел Украины от 07 сентября 2023 года № 743 признан утратившим силу приказ Министерства внутренних дел Украины от 17 марта 2022 года № 194. Украины от 17 марта 2022 года № 194. В связи с этим, отменено продление сроков действия свидетельств на перевозку опасных грузов во время действия военного состояния.

Для получения соответствующего документа организация или перевозчик обращается в любой удобный региональный сервисный центр МВД. Специалисты осуществляют проверку соответствия конструкции и специального оборудования транспортного средства, - отмечается в сообщении.

Свидетельство выдается на все транспортные средства EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорий N и O, которые успешно прошли обязательный технический контроль и пригодны к перевозке опасных грузов.

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