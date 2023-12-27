Реализация Стратегии интегрированного управления границами: правительство утвердило план мероприятий

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами. В частности, речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместного контроля на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

"Утвержден план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года", - написал Мельничук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что сегодня утвердят план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами.

"Сможем комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС. Речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместного контроля на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многое другое", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что все это позволит избежать очередей на границах, ускорить движение товаров, сформировать максимально удобное пограничное пространство как для бизнеса, так и в целом для всех украинцев.

Дополнение

Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы.