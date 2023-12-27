Реализация Стратегии интегрированного управления границами: правительство утвердило план мероприятий
Киев • УНН
Кабинет министров Украины утвердил план управления границами на 2023-2025 годы, сосредоточившись на практиках ЕС, совместном контроле и модернизации.
Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами. В частности, речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместного контроля на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
"Утвержден план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года", - написал Мельничук.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что сегодня утвердят план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами.
"Сможем комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС. Речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместного контроля на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многое другое", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что все это позволит избежать очередей на границах, ускорить движение товаров, сформировать максимально удобное пограничное пространство как для бизнеса, так и в целом для всех украинцев.
Дополнение
Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы.
Реализация Стратегии интегрированного управления границами: правительство утвердило план мероприятий
Кабинет министров Украины утвердил план управления границами на 2023-2025 годы, сосредоточившись на практиках ЕС, совместном контроле и модернизации.
После атаки Украины на морской порт в Феодосии: россияне вывозят зерно в Керчь
После атаки Украины на военный корабль в Феодосии россия вывозит оттуда награбленное украинское зерно.
Украина приняла рекомендованную МВФ Национальную стратегию доходов до 2030 года
Правительство выполнило очередную рекомендацию от МВФ, опубликовав Национальную стратегию доходов до 2030 года. Документ предусматривает изменение правил налогообложения, повышение акцизов и принятие налоговых и таможенных правил Евросоюза.
Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками
Представитель Одесской военной администрации Александр Харлов вручил сладости и подарки 12 воспитанникам детского дома семейного типа. Он отметил важность государственной поддержки детей.
Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша
Кабинет Министров Украины уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
"Мало быть обеспокоенными": омбудсмен отреагировал расстрел пленных возле Роботино
Уполномоченный по правам человека требует привлечения к ответственности российских военных преступников за расстрел безоружных украинских солдат; настаивает на необходимости действий на международном уровне.
Правительство продлило действие льготных цен на электроэнергию до конца апреля
Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля, установив тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч для домохозяйств.
Евро поднялся до самого высокого уровня за четыре с половиной месяца, доллар увеличил потери
Евро достигает 4,5-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок; потери доллара углубляются.
Суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Верховный суд Мичигана оставил Трампа на выборах 2024 года, отклонив попытку дисквалификации, в отличие от суда Колорадо.
В Феодосии обломки российского корабля "Новочеркасск" разлетелись по всему городу
В Феодосии собирают обломки после взрыва судна "Новочеркасск", что привело к значительным повреждениям близлежащих домов и инфраструктуры.