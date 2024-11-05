Кабмин дополнил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключения света: кто вошел

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 112129 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 134472 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 136173 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 134890 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 172831 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 123142 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148238 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152130 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150460 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164464 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии

ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии

04:35 • 21207 просмотра
В Черном море рф удерживает один ракетоноситель

В Черном море рф удерживает один ракетоноситель

04:51 • 48714 просмотра
российские войска нанесли 144 удара по Запорожской области - ОВА

российские войска нанесли 144 удара по Запорожской области - ОВА

05:14 • 100330 просмотра
Ограничения до 8-14 часов в день: нехватка энергии остается для Украины серьезной угрозой, учитывая продолжение российских атак - РоІітісо

Ограничения до 8-14 часов в день: нехватка энергии остается для Украины серьезной угрозой, учитывая продолжение российских атак - РоІітісо

08:26 • 31015 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 111025 просмотра
публикации
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 9099 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 111025 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 141959 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 172831 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 188249 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 115775 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 121830 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 141517 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 146136 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 124499 просмотра
Актуальное
Кабмин дополнил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключения света: кто вошел

Кабмин дополнил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключения света: кто вошел

Киев  •  УНН

13:25 • 6652 просмотра

Read in English

Правительство добавило в перечень объектов, не подлежащих отключениям света, объекты Сил обороны и мобильных операторов. Также не будут отключать потребителей, которые используют от 80% собственной электроэнергии.

Кабинет министров изменил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключения света. В частности, речь идет об объектах Сил обороны и мобильных операторов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1260 от 1 ноября, передает УНН.

Детали

Согласно постановлению, правительство включило в критически важные предприятия объекты Сил безопасности и обороны, где управляют военными формированиями и сооружения электронных коммуникационных сетей.

Также сейчас действует норма, по которой свет по графикам не будут отключать на объектах критической инфраструктуры, которые включены в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт, а также в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Беларусью и Россией, а также в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, по которому графики отключения света не будут применяться для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства.

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»1 ноября 2024, 13:11 • 150460 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
ukrainaУкраина