Кабмин дополнил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключения света: кто вошел
Киев • УНН
Правительство добавило в перечень объектов, не подлежащих отключениям света, объекты Сил обороны и мобильных операторов. Также не будут отключать потребителей, которые используют от 80% собственной электроэнергии.
Кабинет министров изменил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключения света. В частности, речь идет об объектах Сил обороны и мобильных операторов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1260 от 1 ноября, передает УНН.
Детали
Согласно постановлению, правительство включило в критически важные предприятия объекты Сил безопасности и обороны, где управляют военными формированиями и сооружения электронных коммуникационных сетей.
Также сейчас действует норма, по которой свет по графикам не будут отключать на объектах критической инфраструктуры, которые включены в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт, а также в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Беларусью и Россией, а также в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.
Напомним
Кабинет министров принял постановление, по которому графики отключения света не будут применяться для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства.
Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»1 ноября 2024, 13:11 • 150460 просмотров