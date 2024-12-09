К эксплуатации в ВСУ допустили роботизированный комплекс с пулеметом Droid TW 12.7
Киев • УНН
Минобороны Украины допустило к эксплуатации роботизированный комплекс Droid TW 12.7 с пулеметом Browning. Боевая система на гусеничной платформе успешно прошла испытания и получила кодификацию.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны украинский Droid TW 12.7-роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7. об этом сообщает пресс служба Минобороны, пишет УНН.
Кодифіковано і допущено до експлуатації український бойовий роботизований комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Браунинг 12.7 - дроид ТВТ 12.7,
Комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.
Характеристики Droid TW 12.7:
- пулемет калибра 12.7 мм
- гусеничная платформа для самых сложных условий
- дистанционное управление через планшет
- работает на цифровой связи.
Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины. Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество-высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам,
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