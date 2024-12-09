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К эксплуатации в ВСУ допустили роботизированный комплекс с пулеметом Droid TW 12.7

К эксплуатации в ВСУ допустили роботизированный комплекс с пулеметом Droid TW 12.7

Киев  •  УНН

 • 3128 просмотра

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Минобороны Украины допустило к эксплуатации роботизированный комплекс Droid TW 12.7 с пулеметом Browning. Боевая система на гусеничной платформе успешно прошла испытания и получила кодификацию.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны украинский Droid TW 12.7-роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7. об этом сообщает пресс служба Минобороны, пишет УНН.

Кодифіковано і допущено до експлуатації український бойовий роботизований комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Браунинг 12.7 - дроид ТВТ 12.7,

- говорится в сообщении.

Комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • пулемет калибра 12.7 мм 
  • гусеничная платформа для самых сложных условий 
  • дистанционное управление через планшет 
  • работает на цифровой связи.

Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины. Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество-высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам,

- отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Британская разведка раскрыла детали уничтожения двух российских С-4009 дек. 2024, 13:00 • 16410 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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