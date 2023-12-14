Javelin, боеприпасы и транспорт: Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро
Киев • УНН
Эстония обещает предоставить Украине военную помощь на сумму 80 миллионов евро, включая ракеты Javelin, транспортные средства пулеметы и боеприпасы.
Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро, который включает противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и различные транспортные средства и суда. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии, передает УНН.
Детали
Этот пакет помощи составлен с целью максимальной пользы для Украины без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы замещаем необходимые запасы
Помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, в новый пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы к легкому вооружению, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение.
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Российский режим делает ставку на то, что свободный мир откажется от поддержки Украины. Для того, чтобы сломать ошибочный расчет преступного российского режима, мы должны послать стратегический месседж: мы будем продолжать значительную и последовательную поддержку Украины, пока Украина не выиграет войну. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и эстонская, трансатлантическая и глобальная безопасность в целом
Дополнение
Кроме того, эстонские аналитики подсчитали, что для обеспечения победы Украины и проигрыша для России сторонникам Украины достаточно выделять Украине 0,25% своего ВВП в год.
Отмечается, что в течение следующих четырех лет Эстония готова выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и будет использовать средства оборонного бюджета для финансирования помощи.
Напомним
Правительство Швеции одобрило зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.
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Javelin, боеприпасы и транспорт: Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро
Эстония обещает предоставить Украине военную помощь на сумму 80 миллионов евро, включая ракеты Javelin, транспортные средства пулеметы и боеприпасы.
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