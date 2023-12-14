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Javelin, боеприпасы и транспорт: Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 12:10  •  22808 просмотра

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Эстония обещает предоставить Украине военную помощь на сумму 80 миллионов евро, включая ракеты Javelin, транспортные средства пулеметы и боеприпасы.

Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро, который включает противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и различные транспортные средства и суда. Об этом  сообщило Министерство обороны Эстонии, передает  УНН.

Детали 

Этот пакет помощи составлен с целью максимальной пользы для Украины без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы замещаем необходимые запасы

- заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, в новый пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы к легкому вооружению, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение. 

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Российский режим делает ставку на то, что свободный мир откажется от поддержки Украины. Для того, чтобы сломать ошибочный расчет преступного российского режима, мы должны послать стратегический месседж: мы будем продолжать значительную и последовательную поддержку Украины, пока Украина не выиграет войну. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и эстонская, трансатлантическая и глобальная безопасность в целом

- отметил министр обороны Эстонии.  

Дополнение

Кроме того, эстонские аналитики подсчитали, что для обеспечения победы Украины и проигрыша для России сторонникам Украины достаточно выделять Украине 0,25% своего ВВП в год.

Отмечается, что в течение следующих четырех лет Эстония готова выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и будет использовать средства оборонного бюджета для финансирования помощи.

Напомним

Правительство Швеции одобрило зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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