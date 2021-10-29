Израильский врач в клинике на киевской Троещине: как Борис Бриль зарабатывает на украинцах

КИЕВ. 29 октября. УНН. Внимание УНН тоже привлекла активность доктора, его познания и осведомленность во множестве вопросов. И тут мы не без удивления обнаружили, что Борис Бриль не только израильский, но и украинский медик уже несколько лет имеющий практику в клинике, расположенной на столичной Троещине — Украино-израильский медицинский центр VITAE.

ТОВ “УІМЦ “ВІТЕ” была основана в 2018 году, а в 2019 году получила лицензию на ведение медицинской практики.

Согласно данным системы Youcontrol соучредителями ТОВ “ВІТЕ”, являются Борис Бриль, Виталий Кучурук и Людмила Довга, последняя в месте с Брилем является и конечным бенефициаром предприятия. Кучурук же имеет связь еще с рядом частных клиник в Киеве.

Людмила Довга, согласно все той же системе Youcontrol, имеет разнообразные бизнес интересы, она не только соучредитель медицинского центра, но и является бенефициаром частной охранной фирмы и предоставляет автомобили в аренду. При этом официально бизнес-леди зарегистрирована в общежитие в Соломенском районе столицы.

Интересно, что эта же Людмила Довга подавала на регистрации в Украине торговых марок IMMUNE COV и Virlaza — препарат разработки израильской компании LIBI PHARM (в которой, вероятно по счастливому стечению обстоятельств, Борис Бриль работает главным клиническим исследователем).

Сейчас регистрация торговых марок в Украине еще находится на рассмотрении, хотя IMMUNE COV уже зарегистрирован в Украине как диетическая добавка.

На сайте же разработчика читаем:

Virlaza (в Украине продается под брендом IMMUNE COV) — “запатентованный инновационный продуĸт, созданный для эффективной помощи при различных респираторных вирусных заболеваниях, в том числе новой ĸоронавирусной инфеĸции SARS-CoV2 (COVID-19) Является защищённым авторским продуктом, разработанным в 2020 году”.

Акцент на облегчении состояний, вызванных COVID-19 сделан на сайте разработчика не раз. О нем говорит и Бриль давая ссылку на сайт LIBI PHARM. А лечит COVID-19 и клиника “ВІТЕ”.

Напрашивается вопрос о конфликте интересов доктора Бриля.

Также напрашивается вопрос о том, чем занимался почти 10 лет доктор, с дипломом Медицинской академии Красноярска (РФ) прошедший репатриацию в Израиль в 2001 и получивший лицензию на право заниматься врачебной деятельностью в 2011 году. Допустим, что учился. Откуда же тогда 20 лет врачебной практики, указанной на сайте “ВІТЕ”? В этом мы попробуем разобраться, а также попробуем разобраться в том, как доктор совмещает работу в Израиле и Украине. Для этого мы направили запросы в клиники, ассоциации и другие учреждения, которым Борис Бриль предоставляет свои услуги.