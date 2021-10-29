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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ізраїльський лікар у клініці на київській Троєщині: як Борис Бриль заробляє на українцях

Київ • УНН

 • 215377 перегляди

З приходом пандемії коронавірусу на українців зі ЗМІ хлинуло море інформації про те, як уберегти себе та близьких. Фахівці різних напрямів навперебій хвалили свої методи та ділилися знаннями. Ця інформаційна хвиля і зробила широко відомим ізраїльського лікаря Бориса Бриля, який з легкістю з лікаря анестезіолога та реаніматолога, перетворився для звичайних українців на світилу ізраїльської медицини, який обізнаний з усіх питань.

Ізраїльський лікар у клініці на київській Троєщині: як Борис Бриль заробляє на українцях

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Увагу УНН також привернула активність лікаря, його пізнання та обізнаність у багатьох питаннях. І тут ми не без здивування виявили, що Борис Бриль не лише ізраїльський, а й український медик, який уже кілька років має практику в клініці, розташованій на столичній Троєщині — Україно-ізраїльський медичний центр VITAE.

ТОВ “УІМЦ “ВІТЕ” було засновано у 2018 році, а у 2019 році отримало ліцензію на ведення медичної практики.

Згідно з даними системи Youcontrol співзасновниками ТОВ “ВІТЕ”, є Борис Бриль, Віталій Кучурук та Людмила Довга, остання у місці з Брилем є і кінцевим бенефіціаром підприємства. Кучурук має зв’язок ще з низкою приватних клінік у Києві.

Людмила Довга, згідно з тією самою системою Youcontrol, має різноманітні бізнес-інтереси, вона не тільки співзасновник медичного центру, а й є бенефіціаром приватної охоронної фірми та надає автомобілі в оренду. При цьому офіційно бізнес-леді зареєстрована до гуртожитку у Солом’янському районі столиці.

Цікаво, що ця сама Людмила Довга подавала на реєстрації в Україні торгових марок IMMUNE COV та Virlaza — препарат розробки ізраїльської компанії LIBI PHARM (у якій, ймовірно, за щасливим збігом обставин, Борис Бриль працює головним клінічним дослідником).

Наразі реєстрація торгових марок в Україні ще перебуває на розгляді, хоча IMMUNE COV вже зареєстровано в Україні як дієтичну добавку.

На сайті ж розробника читаємо:

Virlaza (в Україні продається під брендом IMMUNE COV) — “запатентований інноваційний продукт, створений для ефективної допомоги при різних респіраторних вірусних захворюваннях, у тому числі нової короновірусної інфекції SARS-CoV2 (COVID-19) Є захищеним авторським продуктом, розробленим у 2020 році”.

Акцент на полегшенні станів, викликаних COVID-19, зроблений на сайті розробника не раз. Про нього говорить і Бриль, даючи посилання на сайт LIBI PHARM. А лікує COVID-19 і клініка “ВІТЕ”.

Напрошується питання конфлікту інтересів доктора Бриля.

Також напрошується питання про те, чим займався майже 10 років доктор, який з дипломом Медичної академії Красноярська (РФ) пройшов репатріацію до Ізраїлю в 2001 і отримав ліцензію на право займатися лікарською діяльністю в 2011 році. Припустимо, що навчався. Звідки тоді 20 років лікарської практики, вказаної на сайті “ВІТЕ”? У цьому ми спробуємо розібратися, а також спробуємо розібратися у тому, як лікар поєднує роботу в Ізраїлі та Україні. Для цього ми надіслали запити до клінік, асоціацій та інших установ, яким Борис Бриль надає свої послуги.

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