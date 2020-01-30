Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В ночь четверга ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Синьхуа.
Собеседники агентства рассказали о по меньшей мере два последовательных авиаудары, нанесенные по югу и северу сектора Газа, и добавили, что израильские самолеты кружили над сектором Газа и было слышно несколько взрывов. Информации о раненых не поступало.
Авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как с территории сектора Газа по Израилю была выпущена ракета.
Источники рассказали, что ранее разведывательный дрон израильской армии применил минимум одну ракету против группы палестинских активистов, которые пытались запустить десяток воздушных шаров с зажигательной смесью.
Напомним, Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на атаку воздушными шарами со взрывчаткой.