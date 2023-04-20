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Израиль ведет переговоры с Германией о продаже противоракетной системы Arrow-3

Израиль ведет переговоры с Германией о продаже противоракетной системы Arrow-3

Киев • УНН

 • 547847 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Израильские и немецкие официальные лица на этой неделе начали обсуждение потенциальной продажи израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 европейской стране. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Цитата

«На этой неделе в Германии были начаты предварительные переговоры с целью разработки подробного соглашения о поставке израильской системы Arrow 3 министерству обороны Германии», — говорится в заявлении министерства обороны Израиля в четверг.

Детали

Германия уже по меньшей мере год пытается приобрести систему Arrow 3 у Израиля.

Министерство отметило, что поскольку система была разработана совместно с Соединенными Штатами, процесс экспорта в Германию зависит от одобрения Вашингтона.

«Мы с нетерпением ожидаем плодотворного переговорного процесса в ближайшие недели», — сказал глава Организации противоракетной обороны министерства Моше Патель.

О желании Германии приобрести систему Arrow 3 также говорилось на встрече в прошлом месяце между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Дополнение

Германия стремится укрепить оборону на фоне вторжения россии в Украину.

В прошлом году Андреас Шварц из партии СДПГ Шольца, член парламентского комитета по бюджету, сказал: «Мы должны лучше защитить себя от российской угрозы. Для этого нам срочно нужен противоракетный щит для Германии».
«Израильская система Arrow 3 - хорошее решение», - сказал он тогда Bild daily.

Arrow 3 в настоящее время является передовой израильской системой противоракетной обороны большой дальности, предназначенной для перехвата баллистических ракет. Система была разработана в рамках совместного проекта Организации противоракетной обороны Министерства обороны США и Американского агентства по противоракетной обороне.

Ведутся работы по разработке еще более совершенной системы Arrow 4.

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