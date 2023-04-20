Ізраїль веде переговори з Німеччиною щодо продажу протиракетної системи Arrow-3
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ізраїльські та німецькі офіційні особи цього тижня розпочали обговорення потенційного продажу ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3 європейській країні. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
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«Цього тижня в Німеччині було розпочато попередні переговори з метою розробки докладної угоди про постачання ізраїльської системи Arrow 3 міністерству оборони Німеччини», — йдеться у заяві міністерства оборони Ізраїлю у четвер.
Деталі
Німеччина вже щонайменше рік намагається придбати систему Arrow 3 в Ізраїлю.
Міністерство зауважило, що оскільки система була розроблена спільно зі Сполученими Штатами, процес експорту до Німеччини залежить від схвалення Вашингтона.
«Ми з нетерпінням очікуємо на плідний переговорний процес у наступні тижні», — сказав голова Організації протиракетної оборони міністерства Моше Патель.
Про бажання Німеччини придбати систему Arrow 3 також йшлося на зустрічі минулого місяця між прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Доповнення
Німеччина прагне зміцнити оборону на фоні вторгнення росії до України.
Минулого року Андреас Шварц із партії СДПН Шольца, член парламентського комітету з бюджету, сказав: «Ми маємо краще захистити себе від російської загрози. Для цього нам терміново потрібний протиракетний щит для Німеччини».
«Ізраїльська система Arrow 3 - гарне рішення», - сказав він тоді Bild daily.
Arrow 3 в даний час є передовою ізраїльською системою протиракетної оборони великої дальності, призначеної для перехоплення балістичних ракет. Система була розроблена у рамках спільного проекту Організації протиракетної оборони Міністерства оборони США та Американського агентства з протиракетної оборони.
Ведуться роботи з розробки ще досконалішої системи Arrow 4.