Израиль хочет создать буферную зону в послевоенном Секторе Газа - Reuters

Израиль планирует создать буферную зону на границе с Сектором Газа после окончания войны, чтобы предотвратить возможные будущие атаки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Израиль проинформировал несколько арабских государств, что хочет создать буферную зону на палестинской стороне границы с сектором Газа, чтобы предотвратить будущие нападения после окончания войны - говорится в сообщении.

Детали

По данным трех источников, Израиль поделился своими планами со своими соседями Египтом и Иорданией, а также Объединенными Арабскими Эмиратами, которые нормализовали отношения с Израилем в 2020 году.

Также сообщается, что Саудовская Аравия, которая не имеет связей с Израилем и которая остановила процесс нормализации при посредничестве США после начала войны в Газе 7 октября, была проинформирована.

Источники не уточнили, как информация дошла Эр-Рияду, который официально не имеет прямых каналов связи с Израилем. Источники сообщили также о Турции.

Как сообщает Reuters, инициатива не указывает на скорое прекращение наступления Израиля, но она показывает, что Израиль выходит за рамки традиционных арабских посредников, таких как Египет или Катар, поскольку он стремится сформировать послевоенное устройство Газы.

"Израиль хочет, чтобы эта буферная зона между Газой и Израилем с севера на юг предотвращала проникновение или нападение любых боевиков Хамаса или других боевиков на Израиль", - сказал высокопоставленный представитель региональной службы безопасности.

Дополнение

Израиль возобновил военные операции против Хамаса в секторе Газа, заявив, что Хамас нарушил перемирие, не освободив всех женщин-заложниц и запустив ракеты по Израилю. Цель Цахала - полное уничтожение ХАМАС.