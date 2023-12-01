В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий

Палестинское радикальное движение ХАМАС не выполнило обязательств по освобождению из плена большего количества женщин. Такое заявление сделали представители канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает пишет Times of Israel, пишет УНН.

ХАМАС нарушил соглашение, не выполнил обязательства по освобождению всех женщин-заложниц и выпустил ракеты по Израилю, - говорится в сообщении.

Детали

В заявлении также говорится, что Тель-Авив продолжит операцию на территории Газы. Одна из целей - освободить всех заложников. Далее Израиль намерен полностью уничтожить ХАМАС и сделать сектор Газы мирным районом.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу, 1 декабря, что возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС на фоне окончания семидневного перемирия.