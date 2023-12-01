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В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 08:19  •  18488 просмотра

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Израиль возобновил военные операции против Хамаса в секторе Газа, заявив, что Хамас нарушил перемирие, не освободив всех женщин-заложниц и запустив ракеты по Израилю. Цель ЦАХАЛа - полное уничтожение ХАМАС.

Палестинское радикальное движение ХАМАС не выполнило обязательств по освобождению из плена большего количества женщин. Такое заявление сделали представители канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает пишет Times of Israel, пишет УНН.

ХАМАС нарушил соглашение, не выполнил обязательства по освобождению всех женщин-заложниц и выпустил ракеты по Израилю,

- говорится в сообщении.

Детали

В заявлении также говорится, что Тель-Авив продолжит операцию на территории Газы. Одна из целей - освободить всех заложников. Далее Израиль намерен полностью уничтожить ХАМАС и сделать сектор Газы мирным районом.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу, 1 декабря, что возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС на фоне окончания семидневного перемирия.

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
В канцелярії прем'єра Ізраїля прокоментували відновлення бойових дій
Israeli Prime Minister's Office comments on the resumption of hostilities
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В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий

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