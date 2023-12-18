У Израиля и ХАМАСа есть препятствия для достижения перемирия - Reuters
Израиль и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но имеют разногласия по условиям достижения договоренностей.
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
Эксперт рассказала о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка.
Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания
Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.
Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго
183 населенных пункта в Украине частично обесточены из-за непогоды; отключений не планируется.
С начала вторжения рф пиротехники обезвредили более 462 тысяч взрывоопасных предметов - ГСЧС
С начала российского вторжения пиротехники ГСЧС обезвредили более 462 000 взрывоопасных предметов на площади более 112 000 гектаров.
Украинские спецназовцы уничтожили российский "Солнцепёк" на левом берегу Херсона
Украинские спецназовцы уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в Херсонской области после того, как она атаковала украинские позиции. Уничтожение было задокументировано видео с беспилотника.
В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что сильные морозы не приведут к отключению электроэнергии, объясняя возможные отключения обстрелами или стихийными бедствиями.
"Роби своє": переселенка из Энергодара открыла лабораторию по производству натуральной косметики в Каневе
Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".
Украина вместе со своими партнерами должна увеличить производство оружия - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба подчеркивает необходимость увеличения производства оружия с союзниками в ответ на российскую войну.
В бучанском храме Петра и Павла впервые провели литургию на украинском языке
В храме Петра и Павла в Буче состоялась первая литургия на украинском языке после официального присоединения к Православной Церкви Украины, о чем сообщил Бучанский городской совет. Отец Исаак поздравил всех присутствующих на богослужении на украинском языке, выразив благодарность защитникам страны.