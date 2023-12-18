У Израиля и ХАМАСа есть препятствия для достижения перемирия - Reuters

Израиль и Хамас готовы снова прекратить огонь и освободить заложников, хотя имеют разногласия об условиях договоренностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание ссылается на источники в органах безопасности Египта и Катара, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников. Они говорят, что еще до начала переговоров могут ускориться процессы доставки в Газу гуманитарной помощи и открытия КПП "Керем-Шалом".

Источники также сообщают, что шеф израильской разведки провел переговоры с премьер-министром Катара.

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Сейчас ХАМАС настаивает на том, чтобы список заложников, подлежащих освобождению, был составлен в одностороннем порядке, и требует, чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи, сообщили источники издания.

Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что он требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.

Со своей стороны Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. В то же время, ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.

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